A3: Zwei Fahrstreifen gesperrt

Straßen NRW muss die Übergänge von Fahrbahn und Brücke über den Rhein-Herne-Kanal reparieren. Dort sind Schäden aufgetreten. Für die Arbeiten werden zwischen 9 und 15 Uhr zwei von vier Fahrstreifen gesperrt. Straßen NRW macht das extra, wenn auf der Autobahn nicht so viel los ist - also jetzt in den Sommerferien und dann zu einer Uhrzeit, zu der der Berufsverkehr so gut wie durch ist. Damit will der Landesbetrieb lange Staus vermeiden.