A3-Sperrung wegen Bombenentschärfung

Für eine Bombenentschärfung wird heute Abend die A3 in Holten gesperrt. Ab 18.30 Uhr ist der Abschnitt zwischen den Autobahnkreuzen Oberhausen-West und Oberhausen in beide Richtungen gesperrt. Um 19 Uhr fängt der Kampfmittelbeseitigungsdienst an, den Fünf-Zentner-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg zu entschärfen. Er war bei Bauarbeiten im Gewerbegebiet "Im Erlengrund" direkt neben der Autobahn gefunden worden.

© Stadt Oberhausen