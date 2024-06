A3 soll morgen wieder frei sein - mit UPDATE

Am Wochenende ist ein großer Hohlraum unter der A3 mit Beton verfüllt worden. Seit gestern Abend wird die neue Fahrbahndecke eingebaut. Warum unter der Autobahn ein so großer Hohlraum entstanden ist - rund 2 mal 7 Meter groß - ist noch unklar. Aufgefallen war Hohlraum, weil die A3 an einer Stelle plötzlich abgesackt war.