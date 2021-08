A3 Richtung Köln gesperrt

Arbeiter müssen die Fahrbahn erneuern. Umleitungen sind mit dem roten Punkt ausgeschildert. Die Sperrung bleibt voraussichtlich bis Montag Morgen 5 Uhr (30.8.).

In der Nacht hatten Arbeiter schon alles für die Sperrung ab heute Abend vorbereitet und die Verkehrsführung im Baustellenbereich geändert. In Richtung Arnheim war teilweise nur eine Spur frei. In Richtung Köln sind Schutzeinrichtungen zurückgebaut worden.