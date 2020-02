A 40 ab 20 Uhr wegen Bombe gesperrt

Die Bombe wurde heute bei Bauarbeiten am Schlütershof in Duisburg-Neuenkamp gefunden. Sie soll um 20.30 Uhr entschärft werden. Insgesamt müssen 130 Duisburger ihre Wohnungen verlassen. Sobald die Bombe entschärft ist, soll zur Entwarnung in Neuenkamp und Umgebung das Heulen der Sirenen zu hören sein.