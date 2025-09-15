Navigation

85-jährige Christa N. vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe - 1. Folgemeldung

Veröffentlicht: Montag, 15.09.2025 16:54

Essen (ots) -

Die Polizei suchte seit gestern nach der 85-jährigen Christa N.

Wir berichteten: https://essen.polizei.nrw/presse/85-jaehrige-christa-n-vermisst

Die 85-Jährige konnte unversehrt angetroffen werden.

Wir bedanken uns bei den Bürgern und den Medien für die Mithilfe und bitten, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

