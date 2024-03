800.000 Euro für schönere Fassaden

Damit können vierzehn verschiedene Mülheimer Immobilien aufgebessert werden, insgesamt stehen 800.000 Euro für Maßnahmen zur Verfügung. Dazu zählen je nach Bedarf Fassadenreinigungen, Anstriche, die Entfernung von Vordächern und Werbeanlagen, Fassaden- und Dachbegrünungen, aber auch die Schaffung von Grün- und Gartenflächen durch Entsiegelungen. Bis zu 40 Prozent der förderfähigen Maßnahmenkosten können von dem Programm gedeckt werden. Förderfähig bedeutet zum Beispiel, dass die geplanten Maßnahmen als sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar eingestuft werden. Bis Ende 2025 können weitere Eigentümer die Fördermittel beantragen, wenn sie im gekennzeichneten Gebiet wohnen oder dort eine Immobilie besitzen. Die genauen Abgrenzungen des Neuerungsgebiets kann hier nachgeschaut werden. Nachdem ein Förderantrag gestellt wurde, vereinbart das Mülheimer team/Innenstadt einen Vor-Ort-Termin an der Immobilie. So können die Mitarbeiter einschätzen, was genau ausgebessert und gefördert werden kann.