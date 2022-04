75.000 Euro für Helge Schneiders Flügel

Das Musikinstrument ist im Foyer des Konzerthauses zu sehen. Darauf steht ein Foto des Mülheimer Entertainers. Schneider habe sich neue Instrumente zugelegt und den Flügel in Zahlung gegeben, sagte der Klavier-Händler in einem Interview. Fast zehn Jahre lang habe der Flügel Helge Schneider auf Tourneen begleitet und deshalb habe er auch deutlich zu erkennende Spuren. Da Schneider beim Spielen immer leicht versetzt in Richtung Publikum sitzt, gebe es zum Beispiel eine durchgescheuerte Stelle am Holz auf der Unterseite der Tasten.