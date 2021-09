68 Prozent sind zweimal geimpft

Die Quote der Corona-Impfungen steigt in Mülheim weiter in kleinen Schritten, aber bisher kontinuierlich. Heute meldet der Krisenstab der Stadt 126.959 Erstgeimpfte - das sind 364 Geimpfte mehr, als gestern. Die Quote bei Erstimpfungen liegt heute bei 74,4 Prozent.

