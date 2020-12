68 neue Corona-Fälle von gestern auf heute

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Mülheim 90 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. 3.495 hatten sich infiziert und gelten mittlerweile wieder als gesund. 1.323 sind aktuell Zuhause in Quarantäne. Die Inzidenz hat sich im Vergleich zu gestern kaum verändert. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt bei 275,4 (gestern 276,6).