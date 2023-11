67.000 Lastwagen waren zu schwer

Nachdem die LKW-Wiegeanlagen an der alten A40-Rheinbrücke in Duisburg-Neuenkamp abgebaut sind, hat die Autobahnpolizei Bilanz gezogen. In den letzten fünf Jahren sind insgesamt rund 67.000 zu schwere Fahrzeuge erwischt worden.

© Fabian Strauch/ FUNKE Foto Services