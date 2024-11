66-Jährige leblos gefunden - Mordkommission ermittelt

Ein Mann aus Mülheim steht im Verdacht, seine Mutter ermordet zu haben. Das hat die Staatsanwaltschaft Duisburg mitgeteilt. Am vergangenen Donnerstagnachmittag ist eine 66-Jährige durch ihre Tochter leblos in einem Einfamilienhaus in der Mülheimer Altstadtaufgefunden worden.

© ronstik - stock.adobe.com