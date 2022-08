6. Firmenlauf mit geänderter Strecke

Rund 100 Unternehmen beteiligen sich an dem Lauf-Event, darunter ist auch das Radio Mülheim-SpeedTeam. ALDI SÜD schickt die meisten Mitarbeiter an den Start - über 460 -, dahinter folgen die Teams der Theodor Fliedner Stiftung und Siemens Energy. In den vergangenen beiden Jahren fand die Veranstaltung in deutlich kleinerem Rahmen statt. Dieses Jahr läuft alles in normalem Umfang, heißt es vom Veranstalter. Allerdings wird die Laufstrecke anders als gewohnt verlaufen, da die Hochwasserschäden am Ruhrinselweg noch nicht komplett beseitigt sind. Der Start erfolgt ab 19 Uhr in drei Wellen. Wenn alle Läufer im Ziel sind, steigt im Ringlokschuppen eine After-Run-Party. Hier gibt es alle Infos zum Firmenlauf.