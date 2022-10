50 Pflege-Azubis beginnen Ausbildung in Parkstadt

Gestern (04.10.) ist die Ausbildung zur Pflegefachkraft für die Azubis gestartet. Noch nie haben so viele Menschen diese Ausbildung am Institut für Pflege- und Gesundheitsberufe (IPG) in Mülheim aufgenommen. Die Räumlichkeiten in der "Parkstadt" seien moderner, großzügiger und zeitgemäßer, so die IPG-Leiterin. Auch Kurse zur Fort- und Weiterbildung könnten dort angeboten werden. Die Azubis werden nicht nur für das St. Marien-Hospital ausgebildet, sondern auch für Kooperationspartner. Langjähriger Partner ist das Gesundheitsunternehmen amicu, neu ist Philippusstift aus Essen-Borbeck.

Auch die bereits laufenden Azubi-Jahrgänge werden nun in den neuen Kursräumen unterrichtet. Neben den normalen Schulräumen gibt es zum Beispiel ein Krankenzimmer, wo die Azubis mehr in die Praxis gehen können. Mit den neuen Räumlichkeiten möchte das St. Marien-Hospital dem Fachkräftemangel entgegenwirken, um mehr Interessierten diese Ausbildung zu ermöglichen.