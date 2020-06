43-Jähriger stirbt im Uettelsheimer See

Sie wählten den Notruf, brachten den 43-Jährigen ans Ufer und versuchten, ihn per Herz-Lungen-Massage wiederzubeleben. Er kam ins Krankenhaus, sagt die Polizei. Dort ist er aber kurze Zeit später gestorben. Augenzeugen hatten angegeben, der 43-Jährige sei im Wasser gewesen, um Spielzeug seiner zwei Kinder rauszuholen und plötzlich untergegangen. Warum, ist noch nicht klar. Am See stehen überall Schilder. Das Baden ist dort offiziell verboten.