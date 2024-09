41-Jähriger nach Brandserie von Essen in Haft

Die beiden waren durch eingeatmete Rauchgase vergiftet worden. Am Samstagabend hatte ein offenbar geistig gestörter Mann zwei Häuser angezündet. Anschließend fuhr er mit einem Kastenwagen in zwei Geschäfte, die fast komplett zerstört wurden. Mit einer Machete bedrohte er mehrerer Menschen. Die Polizei konnte den Mann schließlich festnehmen. Insgesamt 30 Menschen wurden bei dem mutmaßlichen Amoklauf verletzt, darunter auch viele Kinder. Der 41-Jährige sitzt in U-Haft. Der Auslöser für die Gewaltserie liegt offenbar im privaten Bereich. Ein terroristischer Hintergrund schließen die Behörden nach aktuellem Stand aus.