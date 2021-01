400.000 Euro für Schulsozialarbeit

Der Förderbescheid ist sehr wichtig, damit die gute Arbeit in der bisherigen Form weiterlaufen kann, sagt Buchholz. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie komme der Schulsozialarbeit eine besondere und unterstützende Aufgabe zu. Die pädagogischen Fachkräfte sind Ansprechpartner für Schüler und Eltern. Sie begleiten den Schulalltag, beraten in Krisensituationen und bieten auch eigene Projekte für Kinder und Eltern an. Die Schulsozialarbeit leistet einen Beitrag, um sicherzustellen, dass die Kinder Zugang zu Bildung haben und am sozialen und kulturellen Leben teilhaben können.