4. Mülheimer Firmenlauf mit Fragezeichen

Die Veranstaltung war schon zwei Mal verschoben worden. Einmal auf August, zuletzt auf Mitte September. Einfach absagen will man den Lauf aber nicht, heißt es in einer Mitteilung. "Wir müssen jetzt auf die neue Situation reagieren und mehr Informationen sammeln um entscheiden zu können", so die Organisatoren. Man habe schon ein Konzept fertig gehabt, das Teilnehmer und Besucher vor einer Ansteckung schützt. Das müsse jetzt noch einmal abgestimmt werden. In ein paar Tagen soll Klarheit herrschen.