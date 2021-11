3G beim DRK-Blutspendedienst West

Seit Ausbruch der Pandemie steht für uns der Schutz der Blutspender und der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter an oberster Stelle, heißt es als Begründung. Das bislang erfolgreiche Sicherheitskonzept wird damit noch mal weiter verstärkt - und das über die behördlichen Vorgaben hinaus. Wer nicht geimpft oder getestet ist, aber Blut spenden möchte, muss sich vorab an einer Teststelle testen lassen und den Nachweis mitbringen. Vor den Spendelokalen wird es keine Möglichkeiten zum Testen geben. Damit will man Wartezeiten und Menschenansammlungen vermeiden. Der Blutspendedienst West appelliert an uns Mülheimer, trotz der hohen Corona-Zahlen weiter zur Spende zu kommen. In ganz Deutschland werden jeden Tag 15.000 Blutspenden für Kranke und Verletzte gebraucht. Spenden darf jeder gesunde Mensch über 18 Jahre. Der nächste Termin ist am Mittwoch (1.12.) in Dümpten in der Schule am Hexbachtal (Borbecker Straße) - und zwar von 16.30 bis 19.30 Uhr. Hier gibt es weitere Blutspendetermine für Mülheim.