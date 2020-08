342 Termine zur Blutspende vergeben

Für den "Tag der Blutspende" morgen in Mülheim haben sich bislang 342 Spender angemeldet. Deutsches Rotes Kreuz, Stadt Mülheim und Sparkasse hoffen, dass noch mehr dazu kommen. Rund 500 kann das DRK morgen in der innogy Sporthalle versorgen. Wegen Corona kann der Blutspendetag in diesem Jahr nicht im Foyer der Sparkasse am Berliner Platz laufen.

© DRK Blutspendedienst West