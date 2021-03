308 Mülheimer in Quarantäne

Aktuell sind bei uns in der Stadt 107 Mülheimer mit dem Coronavirus infiziert. 308 Mülheimer sitzen im Moment in Quarantäne. 5.301 gelten mittlerweile wieder als gesund. Die Inzidenz ist von gestern auf heute etwas gestiegen. Sie liegt jetzt bei 51,6 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen (gestern 50,4).