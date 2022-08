30-Jähriger in MüGa mit abgebrochener Glasflasche angegriffen

Gegen 3 Uhr hielt sich ein 30-jähriger Mülheimer mit einem Freund an einer Bank auf dem RS1 im Bereich der MüGa auf. Es näherte sich eine fünfköpfige Gruppe bestehend aus drei Männern und zwei Frauen. Auf Nachfrage erlaubte der Mülheimer einem der Unbekannten, eine Runde mit seinem Fahrrad zu drehen. Als sich die Gruppe samt seinem Fahrrad entfernte, stellte sich der 30-Jährige ihnen in den Weg. Unvermittelt zerschlug ein junger Mann aus der Gruppe eine Glasflasche und stach in Richtung des 30-Jährigen. Beim Versuch, den Angriff abzuwehren, erlitt der Mülheimer Schnittverletzungen an seinem Arm. Im Anschluss flüchtete die Gruppe mit dem Fahrrad. Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern verliefen erfolglos. Der 30-jährige Mülheimer musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.





Drei der flüchtigen Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

- männlich, Südländer, 20 - 25 Jahre alt, langer Bart, er griff mit der Glasflasche an

- männlich, Südländer, 25 - 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, unterschlug das Fahrrad

- männlich, 20 - 25 Jahre, Glatze, langer Bart





Bei dem unterschlagenen Fahrrad handelt es sich um ein blau-schwarzes Herrenrad der Marke Tretwerk. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Gruppe die Radtrasse am Zugang der Eppinghofer Straße betreten haben. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 beim Kriminalkommissariat 35 der Polizei Essen zu melden.