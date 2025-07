Essen: Zwei Männer flüchten nach räuberischem Diebstahl aus Supermarkt - Fotofahndung

45144 E.-Frohnhausen: Am 20. Januar stahlen zwei junge Männer in einem Supermarkt an der Frohnhauser Straße mehrere Waren und flüchteten. Die Polizei sucht mit Fotos nach einem der unbekannten Flüchtigen.

Gegen 17:30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin des Marktes, wie ein Mann verschiedene Produkte in seiner roten Sporttasche verstaute, während ein zweiter Mann ihm die Waren reichte. Ein weiterer Mitarbeiter wartete im Kassenbereich auf die beiden Personen. Nach kurzer Zeit ging einer der beiden Tatverdächtigen zur Kasse und bezahlte lediglich einen kleinen Teil der Waren.

Daraufhin forderte der Mitarbeiter den Unbekannten auf, die rote Sporttasche zu öffnen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung warf der Tatverdächtige mit den zuvor bezahlten Waren nach den Mitarbeitern und stieß sie zur Seite. Anschließend flüchtete er zu Fuß über die Frohnhauser Straße in Richtung Leipziger Straße.

Eine Mitarbeiterin des Marktes versuchte den zweiten Tatverdächtigen an der Flucht zu hindern und versperrte ihm den Weg. Der Flüchtige wehrte sich jedoch, stieß sie zur Seite und flüchtete ebenfalls in Richtung Leipziger Straße.

Der erste Flüchtige wurde von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach dem Tatverdächtigen.

Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/173276

Der zweite Mann wird als "südländisch" beschrieben, sei 18-20 Jahre alt und circa 1,70m groß. Er trug sportliche dunkle Kleidung und eine Wollmütze.

Wenn Sie Hinweise zu dem auf dem Foto abgebildeten Mann oder der weiteren flüchtigen Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /JuV

