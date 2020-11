27. Todesfall im Zusammenhang mit Corona

In Mülheim ist eine weitere Person im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Damit kommt Mülheim seit Beginn der Pandemie auf 27 Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind. Aktuell gibt es 530 Corona-Fälle bei uns in der Stadt (Stand: 19.11., 6 Uhr).