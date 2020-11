27 Berufsschüler kassieren Verwarngelder

In Mülheim sind aktuell mehr als 850 Schüler in Corona-Quarantäne. Darüber hat gerade der Krisenstab beraten. Sie stecken sich in der Regel nicht in der Schule an, heißt es. Da gilt ja - außer an den Grundschulen - überall auf dem Gelände und in den Gebäuden Maskenpflicht.