250 Euro Corona-Verwarngeld für über 30 Berufsschüler

Die Schüler haben außerhalb des Schulgeländes und an Bushaltestellen weder Abstände eingehalten noch Masken getragen, heißt es. Jeder von ihnen muss jetzt 250 Euro zahlen. Ende letzter Woche hatte das Ordnungsamt am Berufskolleg an der Kluse schon 27 Anzeigen geschrieben.

Stadt will vor allem an weiterführenden Schulen kontrollieren

Weil sich anscheinend immer wieder vor allem ältere Schüler nicht an die Corona-Regeln halten, hat das Ordnungsamt für die nächsten Wochen verstärkte Kontrollen hauptsächlich an den weiterführenden Schulen angekündigt. In einem Video appelliert Mülheims Oberbürgermeister Marc Buchholz noch mal an die Eltern, ihren Kindern noch mal zu erklären, wie wichtig Abstand und Maskenpflicht in der Corona-Pandemie sind.