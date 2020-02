25 Meter hoher Baum kracht auf Auto

Sturmtief Sabine hat über Nacht in Mülheim nicht so schlimm gewütet, wie befürchtet. Die Feuerwehr hatte rund 25 Einsätze, heißt es aus der Leitstelle. Die Feuerwehrleute hatten es vor allem mit umgestürzten Bäumen zu tun - zum Beispiel auf der A40 in Styrum, auf der Lilienthalstraße in Raadt oder der Mühlenbergheide in Saarn. Außerdem krachten Bäume auf zwei Häuser in Broich und Dümpten.

© Feuerwehr Mülheim