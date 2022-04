25-Jähriger stirbt bei Autobahnunfall

Ein Kastenwagen aus Mülheim war gestern am späten Nachmittag in einen tödlichen Unfall auf der A3 verwickelt. Nach Angaben der Autobahnpolizei war hinter dem Autobahnkreuz Hilden in Richtung Oberhausen ein LKW-Fahrer von dem rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt.

© Danny Elskamp - stock.adobe.com