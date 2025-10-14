Navigation

2050 sollen in Mülheim weniger Menschen leben

Veröffentlicht: Dienstag, 14.10.2025 14:44

Die Zahl der Menschen in Mülheim soll in den nächsten Jahren sinken. Das prognostiziert eine neue Berechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW.

Aktuell leben in Mülheim rund 173.000 Menschen. Im Jahr 2050 sollen es nur noch etwa 169.000 sein. Also rund 4.000 weniger.

Auch im gesamten Ruhrgebiet erwarten die Landesstatistiker einen Rückgang. Laut der Berechnung sollen 2050 nur noch rund 4,95 Millionen Menschen im Revier leben - etwa 180.000 weniger als heute, sagen die Landesstatistiker.

Die Rechnung geht davon aus, dass weniger Kinder geboren werden, mehr Menschen sterben und weniger Menschen zuziehen. Die Ergebnisse hängen davon ab, ob sich diese Annahmen wirklich so entwickeln.

