Das hat der Regionalverband Ruhr ausgerechnet. Im langfristigen Vergleich ist die Zahl der Einwohner im Revier heute aber etwas höher als vor zehn Jahren. Die größten Städte sind Dortmund (586.852 Einwohner) und Essen (579.432 Einwohner). Im Vergleich zum Vorjahr haben fast alle kreisfreien Städte an Einwohnern verloren. Ausnahmen sind dabei Gelsenkirchen (+0,4 Prozent) und Hagen (+/-0,0 Prozent). Am stärksten fiel der Rückgang in Essen aus (-0,5 Prozent) gefolgt von Oberhausen (-0,4 Prozent) und Bochum (-0,3 Prozent).