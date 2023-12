2024: Lange Staus mit Ansage

Für uns Mülheimer wird vor allem der Umbau am Kreuz Kaiserberg eine große Rolle spielen. Hier gibt es weiterhin auf der A3 in beiden Richtungen einen Fahrstreifen weniger. Vor allem im täglichen Berufsverkehr sei weiterhin mit längeren Staus zu rechnen. Außerdem wird die A40 erst einmal noch mehr Verkehr aufnehmen müssen als sonst. Grund ist die Sperrung der A42 bei Bottrop. Der Verkehr wird in großem Bogen auch über die A40 umgeleitet. Erst im Frühjahr sollen zumindest Autos wieder über die marode Kanalbrücke der A42 fahren dürfen. Der LKW-Verkehr dürfte hier auf Jahre ausgesperrt bleiben - bis eine neue Brücke gebaut sein wird.