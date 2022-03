200 Schulprojekte werden gefördert

Das Projekt feiert seinen zehnten Geburtstag. 200 Schulprojekte können gefördert werden. Ab sofort sind Anmeldungen möglich, heißt es in einer Mitteilung. Die Projekte müssen sich mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit beschäftigen, z.B. in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz oder soziales Bewusstsein. Bewerbungen sind bis zum 17. Mai möglich. Es gibt - je nach Größe der Schule - vier verschiedene Kategorien. Ab dem 3. Mai kann online für die Lieblingsprojekte abgestimmt werden. Die Gewinner werden am 31. Mai bekannt gegeben.