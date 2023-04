2. Auflage der Wander-Challenge startet

Am Sonntag können die Teilnehmer dann entweder auf 8 oder 19 Kilometern für den guten Zweck wandern. Auf der langen Route geht es auch zum Luftschiff-Hangar der WDL am Flughafen Essen/Mülheim. Dort gibt es am Luftschiff eine Versorgungsstation mit Getränke und Snacks. Ziel der Veranstaltung ist nicht, der Schnellste zu sein, sondern sich zu bewegen und dabei auch soziale Projekte in der Stadt zu unterstützen. Eröffnung der Wanderpass-Ausgabe am Schloss Broich ist um 8 Uhr. Um 9 Uhr startet die 19km-Wanderung, um 11 Uhr die 8km-Strecke. Gegen 14.30 Uhr ist dann Schluss. Hier geht es zur Anmeldung. Bei der ersten Ausgabe im letzten Jahr gab es jeweils 2.000 Euro für den Verein für Bewegungsförderung und Gesundheitssport (VBGS), den Mülheimer Sportbund und den Mülheimer Sportservice sowie die DJK Ruhrwacht.