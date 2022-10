18 Millionen Zuschauer bei "Starlight"

Am Nachmittag war es so soweit. Ein Besucher aus Köln hat für den sensationellen Rekord gesorgt, teilte eine Starlight-Sprecherin mit. Seit inzwischen 34 Jahren wird das Musical rund um das Rennen zwischen der Diesellok Greaseball, der E-Lok Elektra und der Dampflok Rusty in Bochum aufgeführt. Über 12.600 Vorstellungen hat es mittlerweile zu sehen gegeben.