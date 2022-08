1.500 Euro für Bewegungskonzept

Hierbei haben die Kunden von Aldi Süd für soziale Projekte abgestimmt. Das Konzept des Fördervereins hat dabei überzeugt und die meisten Stimmen auf sich vereint. Der Förderkreis will Grundschulkindern im Schulalltag ausreichend Bewegung ermöglichen. Jede Klasse solle eine eigene Pausenkiste mit verschiedenen Bällen, Seilchen, Federballset etc. bekommen. Mit dem Geld soll auch der Schulhof umgestaltet werden. Aldi Süd hat die Kundenaktion in diesem Jahr zum ersten Mal auf die Beine gestellt. Insgesamt wurden nach Angaben des Unternehmens 4,5 Millionen Euro ausgeschüttet.