150 Anmeldungen

150 Leute wollten schon am vergangenen Wochenende mitmachen. Da liefen im Sportpark aber noch Bauarbeiten, heißt es vom Mülheimer Sportservice. Man habe Anmeldungen aus ganz Deutschland. Der Sportpark Styrum wird zum ersten Mal Veranstaltungsort für das Treffen sein. Es gibt Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene. Dazu legt ein DJ auf. Wer mag, kann in der Freilufthalle übernachten. Im Sportpark gibt es eine Parkour-Strecke. Ziel ist, in möglichst fließenden Bewegungen, natürliche und künstliche Hindernisse zu überwinden. Der noch vergleichsweise junge Sport soll geistige und körperliche Fitness schulen. Der Ruhr Jam fand in den Vorjahren an anderen Orten in Mülheim statt.