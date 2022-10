147.000 Besucher bei Spiele-Messe

Entwickler aus 56 Ländern hatten in den Messe-Hallen ihre Stände aufgebaut. Auch das markiert einen neuen Rekord. Neben den großen Produzenten waren auch viele dabei, die zum ersten Mal ein Brettspiel entwickelt hatten sowie zahlreiche Kleinstverlage. Zum zweiten Mal fand der sogenannte "Educators` Day" statt. Im Mittelpunkt stand dabei, wie Brettspiele im Unterricht oder in der Gemeindearbeit eingesetzt werden können. 147.000 Besucher kamen an den vier Messetagen nach Essen. Der Termin für die nächste Spiele-Messe steht schon. Sie findet im nächsten Jahr vom 5. bis zum 8. Oktober statt.