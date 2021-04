1.000 Impfungen an zwei Tagen

Die Hausarztpraxis MVZ Hausärzte Ruhr soll dazu zu einer sogenannten Schwerpunktpraxis ernannt werden. Gemeinsam mit zwei weiteren Praxen soll all deren Patienten ein Impfangebot gemacht werden. Terminvereinbarungen sind nur über eine spezielle Seite möglich. Die Impfreihenfolge nach der Bundesverordnung soll eingehalten werden. Auch die Lehrerschaft der Willy-Brandt-Schule und der Realschule an der Mellinghofer Straße können sich am 7. und 8. Mai impfen lassen. Die Stadt Mülheim folgt damit ersten anderen Städten, wie Köln oder Essen, die schon damit begonnen haben, in Stadtteilen mit besonders vielen Infektionen schwerpunktmäßig zu impfen.