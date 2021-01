100 Tage Oberbürgermeister

Für die kommenden Jahre ist es sein Ziel, mehr Geld - unter anderem von Bund und Land - für wichtige Projekte nach Mülheim zu holen. Dabei soll ein neu aufgesetztes Fördermittelmanagement der Stadtverwaltung helfen. Buchholz hofft dadurch, trotz der leeren Stadtkasse, entsprechende Projekte umsetzen zu können.

Digitalisierung der Schulen vorantreiben

Außerdem will er in seiner Amtszeit einen entscheidenden Schritt nach vorn beim Thema "Digitalisierung der Schulen" machen. Sein Ziel: 70 bis 90 Prozent der Schüler in unserer Stadt sollen bis zum Ende seiner Amtszeit mit digitalen Geräten ausgestattet sein. Buchholz hatte das Amt des Oberbürgermeisters am 7. Oktober vergangenen Jahres angetreten - früher als vorgesehen. Sein Vorgänger Ulrich Scholten hatte den Posten wegen Dienstunfähigkeit vorzeitig aufgeben müssen.