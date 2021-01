100 Meter langer Schriftzug auf Sandsteinmauer

Die Ultras Gelsenkirchen haben die Stützmauer am Leinpfad beschmiert. Zwischen dem Restaurant "Tomate" und der ehemaligen Jugendherberge am Kahlenberg prangt auf über 100 Metern Länge ein Graffiti am Ruhrufer.

© R. Grunert