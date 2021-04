Anonymer Spender zahlt Reinigung

Die Fassadenreinigung Bilo hatte den Auftrag für die Arbeiten an der Mauer bekommen. Sie ist dem Spender mit den Kosten für den Einsatz sogar noch entgegengekommen, um selbst einen Beitrag zu leisten. Die Mitarbeiter haben mit ihrem fahrbaren Gerüst rund 120 Arbeitsstunden gebraucht, um das über 100 Meter lange und zwei Meter hohe Geschmiere zu entfernen. Seit Dienstag ist davon nichts mehr zu sehen. Das Graffiti war Anfang des Jahres unterhalb der Dohne aufgetaucht. Die Stadt konnte es noch nicht entfernen lassen, weil sie kein Geld dafür hat. Die Polizei ermittelt noch, wer die Natursteinmauer verunstaltet hat - genauso in zwei weiteren Fällen von Schalke-Schmierereien in Mülheim.