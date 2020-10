1. Digitale Weiterbildungsmesse fürs Revier

Es geht bei der Messe nicht nur um berufliche Weiterbildung für Jobsuchende, sondern auch für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Insgesamt werden über 100 Anbieter von Weiterbildungen ihre Kurse und Lehrgänge vorstellen, heißt es von einem der Initiatoren, dem Verein Weiterbildung im Revier e.V.. So gibt es Videochats zu den Angeboten, in denen auch persönlich beraten wird. Eine Registrierung oder Anmeldung vorab ist nicht nötig. Unter www.webmessen.de/weiterbildungsmesse-ruhr kann sich jeder Interessierte am Donnerstag ab 9 Uhr zuschalten.