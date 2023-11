Der Radio Mülheim Adventskalender mit Flic Flac

Anzeige Im Dezember habt ihr hier jeden Tag aufs Neue die Chance, Tickets für Flic Flac und die neue Show "Watt 'ne Maloche!" in Duisburg zu gewinnen! Einfach das Türchen öffnen, mitmachen und mit etwas Glück gewinnen.

Der Adventskalender wir nicht richtig angezeigt? Hier geht's zur Vollbildansicht.

Watt 'ne Maloche! Das werden arbeitsreiche Weihnachten

Willkommen auf Duisburgs größter Baustelle. Bevor hier für die Duisburger Dünen geschaufelt, gebaggert und gemauert wird, rücken erstmal die Kollegen von Flic Flac an und zeigen mit ihrer neuen Show „Watt `ne Maloche“, wie Baustelle geht.

So geht es nicht nur für Kranführer weit nach oben. Auch die Jungs vom Todesrad wagen sich hoch hinaus. Und weil es richtige Malocher sind, rücken sie direkt mit zwei Baumaschinen, also Todesrädern extra aus Kolumbien an und präsentieren halsbrecherische Stunts. Auch die Freestyler lieben das Risiko, fliegen auf ihren Motorrädern quer durchs Zelt. Die Kollegen von Trampwall aus Kanada gehen die frisch aufgestellten Wände hoch, Rebekka hängt von der ganzen Maloche im Seil und Donna mit ihrer Polestange direkt unter der Zeltkuppel, wo sie für akrobatisch-romantische Momente sorgt.



Die Jambo Brothers sorgen mit ihren Nummern für Stimmung aufm Bau, stapeln sich selbst und Fabrizio die Eimer. Mitarbeiter des Monats ist Antony Cesar, der mit seiner außergewöhnlichen Nummer an den Strapaten gerade erst auf dem Festival Circo mit dem Citta di Latina in Silber ausgezeichnet wurde. Nur einer hat nicht so richtig Bock: Comedian und Magier Charlie Martin. Der Punker zaubert und witzelt sich durch die Baustelle auf der noch mehr Artisten schweißtreibend für Zuschauer und sich selbst ihre sensationellen Acts präsentieren.



„'Watt `ne Maloche' ist eine Liebeserklärung ans Ruhrgebiet und bietet alles, wofür unsere Region steht plus jede Menge Action und einer Extradosis Adrenalin“, erklärt Baustellenleiter Uwe Struck. Das ganze Areal gleicht einer Baustelle. Hier wird ständig gearbeitet, nicht nur in der Manege. Überall herrscht reges Treiben. Schon beim Betreten des Geländes steht man, umgeben von Baggern, Baumaschinen und Schubkarren, mitten im Zentrum der Arbeit. Auch im Vorzelt: Baucontainer statt Theken und Bars. „Und weil so viel Maloche schon vom Zuschauen hungrig macht, bieten wir dieses Jahr erstmalig ‚Show und Schlemm‘ an“, verrät Uwe Struck. „Es gibt ein Buffett mit leckeren Vorspeisen, einer Auswahl warmer Hauptspeisen und raffinierten Desserts, alles frisch aus unserer Zeltküche.“ Nähere Infos, Preise und Tickets gibt es unter flicflac-duisburg.de „Watt `ne Maloche“ vom 14. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024 Am Güterbahnhof 1, Nähe Hauptbahnhof Showtime Täglich 19.30 Uhr, am 16. und 17. 12, zusätzlich um 15.30 Uhr. Ab dem 21.12. täglich um 15.30 und 19.30 Uhr außer Heilig Abend nur um 14.00 Uhr und Neujahr um 19.30 Uhr Tickets ab 29,00 Euro, ermäßigt ab 24,00 Euro