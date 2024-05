Zweiter Stotterstart für Mülheimer Schwimmstelle

Grund für die Verschiebung ist aber nicht - wie viele befürchtet haben - die Wasserqualität. Die Stadt sagt, dass das Hochwasser in diesem Winter Steine bewegt hat. Ein sicherer Zugang zur Ruhr sei damit im Moment nicht möglich. Die Stadt wartet auf eine Genehmigung der Bezirksregierung, damit die nötigen Arbeiten erledigt werden können. Sobald feststeht, wann die Schwimmstelle eröffnet werden kann, soll es umgehend eine Info geben. Für die Badestelle an der Mendener Brücke soll es die zweite Saison werden. Im letzten Jahr war sie aber nur an wenigen Tagen geöffnet.