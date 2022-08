Zwei Unfälle sorgen zeitgleich für Staus

Gleich zwei Unfälle haben am Mittwochvormittag in Broich und Speldorf für gesperrte Straßen und Feuerwehreinsätze gesorgt. Gegen 11 Uhr stießen in Broich an der Kreuzung Bergstraße/ Konrad-Adenauer Brücke ein Van und ein Auto frontal zusammen, meldet die Mülheimer Feuerwehr.

© OFC Pictures - stock.adobe.com