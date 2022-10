Zwei Tote nach Falschfahrt auf A40

Die Autobahnpolizei geht bisher davon aus, dass die Frau gegen 5 Uhr in Richtung Essen falsch auf die A40 aufgefahren. Zwischen Wattenscheid und Gelsenkirchen war sie dann mit zwei weiteren Autos zusammengeprallt. Zwei Menschen wurden tödlich verletzt, darunter die Falschfahrerin selbst, sagte uns die Polizei. Ein weiterer Beteiligter wurde schwer verletzt. Die Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme dauern zur Stunde an und werden wohl noch mindestens bis 10 Uhr dauern. So lange muss in beiden Fahrtrichtungen viel Stau gerechnet werden.