Zwei Tage Wassersport auf der Ruhr

Teams aus Schulen, Sportvereinen, Firmen und Organisationen treten zwei Tage lang gegeneinander an. Samstag starten die Mannschaften zwischen 9 und 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Rund um die Rennen gibt es gastronomische Angebote, zwei Hüpfburgen, Riesen-Spaß-Bausteine für Kinder. Am Sonntag wird das Jubiläum der Städtepartnerschaften u.a. mit Walk-Acts gefeiert. Das Drachenboot-Festival wird von der DJK Ruhrwacht, dem Mülheimer Sportbund, dem Mülheimer SportService und der MST mit Unterstützung der MülheimPartner auf die Beine gestellt.