Zwei fahren, einer zahlt: Aktion startet an Nikolaus

Die mitgenommene Person braucht sich keine eigene Fahrt buchen und muss nicht einchecken. Den elektronischen Tarif eezy gibt es seit Ende 2021. Damit soll es besonders einfach sein, sich eine Fahrt zu buchen. Wir checken per App ein, fahren bis zur Zielhaltestelle und checken dann wieder aus. Im Anschluss berechnet ein System die Strecke als Luftlinie. 48 Apps in ganz NRW bieten "eezy.nrw" bisher an.