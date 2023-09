Zwei Brände vermutlich absichtlich gelegt

Am späten Samstagnachmittag musste die Feuerwehr Mülheim fast zeitgleich zu zwei Bränden ausrücken. An einem Mehrfamilienhaus auf der Schlossstraße sollte es zu einem Brand in einem Keller gekommen sein. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war das Feuer im Treppenraum bereits durch Anwohner gelöscht worden. Demnach hatten Zeitungen vor dem Kellerabgang gebrannt.

© Feuerwehr Mülheim