Mit Windkraft lässt sich genauso gut Energie gewinnen, wie mit anderen nachhaltigen Energiemethoden. Das ist vielen Deutschen bewusst. Doch das Thema liegt zwar auf den Tischen vieler Politiker. So richtig will sich diese Art der Energiegewinnung allerdings (noch) nicht durchsetzen. Dabei gibt es mit Orsted ein Unternehmen, dass 2022 zum vierten Mal in Folge schon den Titel "nachhaltigstes Energieunternehmen" trägt. Zeit für einen Besuch. Thorsten Ortmann hat für unsere Serie "Zukunft Energie" das Windkraftwerk von Orsted in Norddeich besuchen dürfen.

Flug mit dem Helikopter zu den Windrändern

© Orsted © Orsted

Windräder betreibt Orsted in der Nordsee vor Borkum. Sie sind höher als der Kölner Dom und müssen wegen des starken Windes und der rauen See aufwändig betreut und gewartet werden. In der Zentrale in Norddeich wird diese Arbeit koordiniert. Denn die Wartungsteams müssen jeden Tag zu den Turbinen in der Nordsee gebracht werden.

Die Menge an Offshore-Windenergie soll sich bis 2030 versiebenfachen.

Orsted wird bald zwei neue Anlagen in Betrieb nehmen. Auch in der Ostsee entstehen neue Parks. Damit sind die Windparks mittlerweile ein wichtiger Teil der Energiewende in Deutschland. Thorsten Ortmanns Bericht aus Norddeich könnt ihr euch hier in voller Länge anhören.

© radioNRW

"Zukunft Energie" - Die Zentrale im Wind

Orsted Orsted

Was macht ihr um Energie zu sparen?